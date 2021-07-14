Директор популярного лоукостера прогнозує здешевлення цін на авіаквитки

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Ціни на авіаквитки в світі знизяться. Це відбудеться через переважання пропозиції з боку авіаперевізників над попитом на авіаперельоти.

Зниження цін на авіаквитки відбудеться найближчим часом і стане основним трендом розвитку індустрії, заявив директор угорського лоукостера Wizz Air Йожефа Варалді виданню Forbes.

Нині більшу частину виручки перевізника становить виручка не за квитки, а перевезення багажу, продаж їжі в літаку, пріоритетної посадки і додаткових місць для ніг, страховка або оренди авто.

Цей тренд залишиться і в майбутньому. Ціна на квитки навіть впаде найближчим часом, зараз більше пропозиції, ніж попиту, — сказав Варалді.

У фінансовому році, який завершився 31 березня, в середньому пасажир Wizz Air витрачав 72,5 євро, при цьому квиток коштував в середньому 32 євро, а додаткові послуги — 40,5 євро.

Торік Wizz Air втратив 480 млн євро. Виручка склала 739 млн, а це майже в чотири рази менше, ніж в 2019 році.

Wizz Air добре почувається у Центральній і Східній Європі: тут у деяких країнах його частка ринку перевищує 50%, а в середньому по цьому регіону дорівнює 20%. В Україні лоукостер перевозить 14% авіапасажирів і виконує рейси з п’яти аеропортів України в 17 країн.

У червні Рада ЄС погодила угоду про Спільний авіаційний простір з Україною. На сайті Європейської Ради повідомлено про надання згоди на підписання угод у сфері авіації — з Україною, Вірменією і Тунісом. «Авіаційний безвіз» — угода про Спільний авіаційний простір. Він передбачає лібералізацію допуску авіакомпаній на внутрішні ринки.

Джерело: Forbes