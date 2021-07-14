Нові знаки в ПДР — без ДАІ й не більше 50 км/год у населених пунктах

https://racurs.ua/ua/n157415-novi-znaky-v-pdr-bez-dai-y-ne-bilshe-50-km-god-u-naselenyh-punktah.html

Ракурс

Зміни до Правил дорожнього руху вніс Кабінет міністрів України під час засідання 14 липня. Ці зміни стосуються узгодження дорожніх знаків з раніше ухваленими нововведеннями до ПДР, зокрема щодо обмеження швидкості.

Ще у 2017 році до знаків 5.63.1 і 5.63.2 ПДР були внесені зміни, згідно з якими дозволена швидкість руху в населених пунктах з 60 км/год знижується до 50 км/год. Але оскільки дорожній знак 5.49 також інформує про загальні обмеження на території України, цифру «60» в ньому тепер замінили на «50».

Окрім цього, з урахуванням того, що з 2015 року в Україні ліквідовано Державну автоінспекцію, а функції з контролю покладено на Департамент патрульної поліції, знак «Пост ДАІ» тепер замінять на знак «Дорожня станція патрульної поліції».