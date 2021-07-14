У Зеленского отреагировали на решение по Тупицкому

Тупицкий. Фото: УП

https://racurs.ua/n157429-u-zelenskogo-otreagirovali-na-reshenie-po-tupickomu.html

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Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, заявил, что отмену указа президента об отстранении главы Конституционного суда Украины (КСУ) на Банковой расценивают как попытку срыва судебной реформы

Таким образом судьи пытаются оставить старые схемы и «порядки». Такое заявление он сделал в видеообращении.

Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю КСУ, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы, — заявил Никифоров.

Спикер Зеленского отметил, что президент Украины имеет 30 дней на обжалование решения.

Законы о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной консультационной комиссии будут работать, а на Александра Тупицкого «ждут свои суды за его преступления», — отметил он.

В то же время представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что судья Тупицкий не вернется на работу минимум полгода.

Очевидно, тем политическим силам, которые заинтересованы в недопущении реформы судебной власти, очень выгодно было возвращение господина Тупицкого. Но я убежден, что ни президент, ни наша политсила не допустят того, чтобы он имел возможность в дальнейшем творить те позорные решения, которые он делал, — заявил Вениславский.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Также суд решил, что действия Зеленского по Тупицкому являются незаконными.