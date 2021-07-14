Монастырский. Фото: ЛИГА

https://racurs.ua/n157428-kandidat-zelenskogo-na-doljnost-avakova-odobril-dissertaciu-kivy-dokument.html

Ракурс

Денис Монастырский, которого предлагают на должность министра внутренних дел, написал положительный отзыв на диссертацию нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Ильи Кивы.

Соответствующий документ обнародовало «Зеркало недели».

Как сообщает издание, этот документ свидетельствует о том, что Денис Монастырский — человек команды действующего министра внутренних дел Арсена Авакова, который делал все необходимое, чтобы приближенному к нему депутату Илье Киве найти место в рядах ОПЗЖ. Поэтому Денис Монастырский активно поддерживает такую ​​же политику, и одобрительно реагирует на скандальную диссертацию.

Напомним, ранее мы сообщали, что решение за отставку Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел народные депутаты 15 июля примут в пленарном зале без учета решения профильного комитета парламента.

Источник: Зеркало недели