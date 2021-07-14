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В «Борисполе» обнаружили 5 тыс. контрабандных единиц техники Apple, фото: СБУ
Сезон «яблок» — в «Борисполе» нашли контрабанду Apple на 30 млн (ФОТО)https://racurs.ua/n157427-sezon-yablok-v-borispole-nashli-kontrabandu-apple-na-30-mln-foto.htmlРакурс
Контрабандную технику производства компании Apple в количестве почти 6 тыс. единиц обнаружили в аэропорту «Борисполь».
Стоимость изъятых гаджетов составляет более 30 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что соответствующий груз перевозился под видом отправлений с личными вещами.
Таким образом действовали сразу два международных канала, — отмечают в СБУ.
Также в отправлениях дельцов обнаружили:
- партию брендовых ювелирных изделий;
- 168 упаковок кальянного табака;
- 715 кг табачных смесей.
По информации спецслужбы, товары в дальнейшем планировали продавать через аффилированные точки оптовой и розничной торговли.
Продолжаются следственные действия.
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