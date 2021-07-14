В «Борисполе» обнаружили 5 тыс. контрабандных единиц техники Apple, фото: СБУ

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Контрабандную технику производства компании Apple в количестве почти 6 тыс. единиц обнаружили в аэропорту «Борисполь».

Стоимость изъятых гаджетов составляет более 30 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что соответствующий груз перевозился под видом отправлений с личными вещами.

Таким образом действовали сразу два международных канала, — отмечают в СБУ.

Также в отправлениях дельцов обнаружили:

партию брендовых ювелирных изделий;

168 упаковок кальянного табака;

715 кг табачных смесей.

По информации спецслужбы, товары в дальнейшем планировали продавать через аффилированные точки оптовой и розничной торговли.

Продолжаются следственные действия.