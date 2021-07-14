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В «Борисполі» виявили 5 тис. контрабандних одиниць техніки Apple, фото: СБУ
Сезон «яблук» — в «Борисполі» знайшли контрабанду Apple на 30 млн (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n157427-sezon-yabluk-v-boryspoli-znayshly-kontrabandu-apple-na-30-mln-foto.htmlРакурс
Контрабандну техніку виробництва компанії Apple в кількості майже 6 тис. одиниць виявили в аеропорту «Бориспіль».
Вартість вилучених гаджетів становить понад 30 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що відповідний вантаж перевозився під виглядом відправлень з особистими речами.
У такий спосіб діяли одразу два міжнародні канали, — зазначають у СБУ.
Також у відправленнях ділків виявили:
- партію брендових ювелірних виробів;
- 168 упаковок кальянного тютюну;
- 715 кг тютюнових сумішей.
За інформацією спецслужби, товари надалі планували продавати через афілійовані точки оптової та роздрібної торгівлі.
Тривають слідчі дії.
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