В «Борисполі» виявили 5 тис. контрабандних одиниць техніки Apple, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n157427-sezon-yabluk-v-boryspoli-znayshly-kontrabandu-apple-na-30-mln-foto.html

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Контрабандну техніку виробництва компанії Apple в кількості майже 6 тис. одиниць виявили в аеропорту «Бориспіль».

Вартість вилучених гаджетів становить понад 30 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що відповідний вантаж перевозився під виглядом відправлень з особистими речами.

У такий спосіб діяли одразу два міжнародні канали, — зазначають у СБУ.

Також у відправленнях ділків виявили:

партію брендових ювелірних виробів;

168 упаковок кальянного тютюну;

715 кг тютюнових сумішей.

За інформацією спецслужби, товари надалі планували продавати через афілійовані точки оптової та роздрібної торгівлі.

Тривають слідчі дії.