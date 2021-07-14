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Ракурс
В «Борисполі» виявили 5 тис. контрабандних одиниць техніки Apple, фото: СБУ

Сезон «яблук» — в «Борисполі» знайшли контрабанду Apple на 30 млн (ФОТО)

14 лип 2021, 17:49
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Контрабандну техніку виробництва компанії Apple в кількості майже 6 тис. одиниць виявили в аеропорту «Бориспіль».

Вартість вилучених гаджетів становить понад 30 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що відповідний вантаж перевозився під виглядом відправлень з особистими речами.

У такий спосіб діяли одразу два міжнародні канали, — зазначають у СБУ.

Також у відправленнях ділків виявили:

  • партію брендових ювелірних виробів;
  • 168 упаковок кальянного тютюну;
  • 715 кг тютюнових сумішей.

За інформацією спецслужби, товари надалі планували продавати через афілійовані точки оптової та роздрібної торгівлі.

Тривають слідчі дії.

В «Борисполі» виявили 5 тис. контрабандних одиниць техніки Apple, фото: СБУ

Джерело: Ракурс


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