Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157426-palke-sonce-progriie-vsu-ukrayinu-do-35-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 15 липня очікується спекотна, на заході можливі дощі та грози. Температура повітря досягне позначки +35°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +29° до +35°. Ночі цієї доби будуть теплими. Вітер обіцяють південний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 15 липня прогнозується сонячна та спекотна. Вночі температура повітря опуститься до позначки +20°, а вдень триматиметься на рівні від +31° до +33° тепла.

Погода в Харкові вразить рекордною спекою. Температура повітря вночі досягне позначки від +18° до +20°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +35°.

Погодні умови в Одесі спостерігатимуться спекотні, сонце смалитиме та розганятиме температуру до рекордних позначок. Повітря вдень прогріється до +34°, вночі стовпчики термометрів покажуть +20°.

Погода у Львові очікується дощова, через що температура повітря охолоне. Температурні показники будуть такими: уночі +18…+20° тепла, а вдень +32…+34° тепла.

Погода в Карпатах 15 липня також зустріне дощами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +17° до +19° тепла, а вдень температура сягне +31° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 липня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в липні 2021 року прогнозується спекотна із середньою температурою 20−25° тепла, у горах буде 13−18° вище нуля. Місячна кількість опадів очікується 34−91 мм, у Карпатах та місцями на Прикарпатті — 103−155 мм, що не перевищує кліматичну норму.