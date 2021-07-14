Атаку «слуг» на мовний закон відбили в Раді, скріншот відео

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Чергова спроба змінити мовний закон провалилася. Усі правки, спрямовані на нівелювання використання української мови, відкликали їхні автори із бюджетного закону № 5551−2.

На початку пленарного тижня виявилося, що поправки № 13 та № 14 виводили створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову. Поправка № 16 прибирала необхідність чинним держслужбовцям підтверджувати володіння українською. Поправка № 17 дозволяла використовувати мову корінних народів та нацменшин в освіті, а це значить і навчання російською мовою в школах та університетах. Комітет рекомендував ухвалити законопроект за основу і в цілому.

Про таку небезпеки попередив народний депутат Ярослав Железняк і в Раді утворилася тимчасова коаліція кількох політичних сил на підтримку провалу мовних правок у бюджетному законі.

Як наслідок, три поправки автори (нардепи Корнієнко, Саламаха і Клочко) відкликали, а 14 липня бюджетний комітет розглянув у другому читанні законопроект № 5551−2 і відхилив поправку № 17 «слуги» Максима Бужанського.

Зміни до бюджету-2021 Рада розгляне 15 липня на позачерговому пленарному засіданні.

Крім того, нардепи «Європейської солідарності» і «Голосу» звертали увагу керівництва парламенту на порушення ст. 116 Регламенту. Поправки можуть вноситися лише до тексту законопроекту, який прийнятий Верховною Радою за основу.

У червні «слуги» пропонували до розгляду зі скороченням термінів розгляду проект закону «Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″.

Авторами новації, яка б переносила термін запровадження окремих норм мовного закону, були «слуги народу» Микита Потураєв і Євгенія Кравчук.