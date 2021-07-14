Атаку «слуг» на языковой закон отбили в Раде, скриншот видео

https://racurs.ua/n157425-ataku-slug-na-yazykovoy-zakon-otbili-v-rade-video.html

Ракурс

Очередная попытка изменить языковой закон провалилась. Все правки, направленные на нивелирование использования украинского языка, отозвали их авторы bp бюджетного закона № 5551−2.

В начале пленарной недели оказалось, что поправки № 13 и № 14 выводили создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Поправка № 16 убирала необходимость госслужащим подтверждать владение украинским. Поправка № 17 позволяла использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит и обучение на русском языке в школах и университетах. Комитет рекомендовал принять законопроект за основу и в целом.

О такой опасности предупредил народный депутат Ярослав Железняк и в Раде образовалась временная коалиция нескольких политических сил в поддержку провала языковых поправок в бюджетном законе.

Как следствие, три поправки их авторы (нардепы Корниенко, Саламаха и Клочко) отозвали, а 14 июля бюджетный комитет рассмотрел во втором чтении законопроект № 5551−2 и отклонил поправку № 17 «слуги» Максима Бужанского.

Изменения в бюджет-2021 Рада рассмотрит 15 июля на внеочередном пленарном заседании.

Кроме того, нардепы «Европейской солидарности» и «Голоса» обращали внимание руководства парламента о нарушении ст. 116 Регламента. Поправки могут вноситься лишь к тексту законопроекта, принятому Верховной Радой за основу.

В июне «слуги» предлагали к рассмотрению с сокращением сроков рассмотрения проект закона «О внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Авторами новации, которая переносила срок введения отдельных норм языкового закона, были «слуги народа» Никита Потураев и Евгения Кравчук.