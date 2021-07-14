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Ракурс
Для поступающих в вузы выделены почти 200 тыс. бюджетных мест, фото: «Главком»

Правительство сообщило объемы госзаказа для вступительной кампании

14 июл 2021, 16:58
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Кабмин принял решение выделить в рамках вступительной кампании в высшие учебные заведения 2021 года 188 тыс. 938 бюджетных мест для поступления на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Это предполагает правительственное постановление № 708 от 30 июня 2021 года, опубликованное на сайте Кабмина.

В частности, на государственной форме смогут учиться:

  • более 37 тыс. профессиональных младших бакалавров;
  • более 87 тыс. поступающих на бакалавриат;
  • почти 60 тыс. поступающих в магистратуру;
  • 3 тыс. 125 аспирантов.

Госзаказ в 2021 году был увеличен учитывая большое количество выпускников школ.

Для обеспечения госзаказа на 2021 правительство выделило 42,5 млрд грн.

Напомним, вступительная кампания в высшие учебные заведения в Украине началась 1 июля. На бюджетные места абитуриент может подать не более пяти заявлений.

Источник: Ракурс


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