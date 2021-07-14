Правительство сообщило объемы госзаказа для вступительной кампании

Для поступающих в вузы выделены почти 200 тыс. бюджетных мест, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n157424-pravitelstvo-soobschilo-obemy-goszakaza-dlya-vstupitelnoy-kampanii.html

Ракурс

Кабмин принял решение выделить в рамках вступительной кампании в высшие учебные заведения 2021 года 188 тыс. 938 бюджетных мест для поступления на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Это предполагает правительственное постановление № 708 от 30 июня 2021 года, опубликованное на сайте Кабмина.

В частности, на государственной форме смогут учиться:

более 37 тыс. профессиональных младших бакалавров;

более 87 тыс. поступающих на бакалавриат;

почти 60 тыс. поступающих в магистратуру;

3 тыс. 125 аспирантов.

Госзаказ в 2021 году был увеличен учитывая большое количество выпускников школ.

Для обеспечения госзаказа на 2021 правительство выделило 42,5 млрд грн.

Напомним, вступительная кампания в высшие учебные заведения в Украине началась 1 июля. На бюджетные места абитуриент может подать не более пяти заявлений.