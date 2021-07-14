Правительство сообщило объемы госзаказа для вступительной кампании

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Для поступающих в вузы выделены почти 200 тыс. бюджетных мест, фото: «Главком»
Правительство сообщило объемы госзаказа для вступительной кампанииhttps://racurs.ua/n157424-pravitelstvo-soobschilo-obemy-goszakaza-dlya-vstupitelnoy-kampanii.htmlРакурс
Кабмин принял решение выделить в рамках вступительной кампании в высшие учебные заведения 2021 года 188 тыс. 938 бюджетных мест для поступления на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
Это предполагает правительственное постановление № 708 от 30 июня 2021 года, опубликованное на сайте Кабмина.
В частности, на государственной форме смогут учиться:
- более 37 тыс. профессиональных младших бакалавров;
- более 87 тыс. поступающих на бакалавриат;
- почти 60 тыс. поступающих в магистратуру;
- 3 тыс. 125 аспирантов.
Госзаказ в 2021 году был увеличен учитывая большое количество выпускников школ.
Для обеспечения госзаказа на 2021 правительство выделило 42,5 млрд грн.
Напомним, вступительная кампания в высшие учебные заведения в Украине началась 1 июля. На бюджетные места абитуриент может подать не более пяти заявлений.
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