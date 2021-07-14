Уряд повідомив обсяги держзамовлення для вступної кампанії

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Для вступників у виші виділено майже 200 тис. бюджетних місць, фото: «Главком»
Уряд повідомив обсяги держзамовлення для вступної кампаніїhttps://racurs.ua/ua/n157424-uryad-povidomyv-obsyagy-derjzamovlennya-dlya-vstupnoyi-kampaniyi.htmlРакурс
Кабмін ухвалив рішення виділити у межах вступної кампанії до вищих навчальних закладів 2021 року 188 тис. 938 бюджетних місць для вступу на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.
Це передбачає урядова постанова № 708 від 30 червня 2021 року, опублікована на сайті Кабміну.
Зокрема, на державній формі зможуть навчатися:
- понад 37 тис. фахових молодших бакалаврів;
- понад 87 тис. вступників на бакалаврат;
- майже 60 тис. вступників до магістратури;
- 3 тис. 125 аспірантів.
Держзамовлення у 2021 році було збільшене з огляду на велику кількість випускників шкіл.
Для забезпечення держзамовлення на 2021 рік уряд виділив 42,5 млрд грн.
Нагадаємо, вступна кампанія до вищих навчальних закладів в Україні розпочалася 1 липня. На бюджетні місця абітурієнт може подати не більше п’яти заяв.
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