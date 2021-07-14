Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/n157426-jarkoe-solnce-progreet-vsu-ukrainu-do-35-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 15 июля ожидается жаркая, на западе возможны дожди и грозы. Температура воздуха достигнет отметки +35°.

Днем столбики термометров покажут от +29° до +35°. Ночи в эти сутки будут теплыми. Ветер обещают южный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 июля прогнозируется солнечная и жаркая. Ночью температура воздуха опустится до отметки +20°, а днем будет держаться на уровне от +31° до +33° тепла.

Погода в Харькове поразит рекордной жарой. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +18° до +20°, а днем столбики термометра застынут на уровне +35°.

Погодные условия в Одессе наблюдаться жаркие, солнце будет припекать и разгонять температуру до рекордных отметок. Воздух днем прогреется до +34°, ночью столбики термометров покажут +20°.

Погода во Львове ожидается дождливая, из-за чего температура воздуха остынет. Температурные показатели будут следующими: ночью +18…+20° тепла, а днем +32…+34° тепла.

Погода в Карпатах 15 июля также встретит дождями. Столбики термометров в темное время суток покажут от +17° до +19° тепла, а днем температура достигнет +31° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в июле 2021 года прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля. Месячное количество осадков ожидается 34−91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье — 103−155 мм, что не превышает климатическую норму.