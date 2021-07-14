Комитет Рады не решился одобрить отставку Авакова, фото — УП

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Решение за отставку Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел народные депутаты 15 июля будут принимать в пленарном зале без учета решения профильного комитета парламента.

Этот вопрос по рекомендации правоохранительного комитета Рады решат на пленарном заседании в четверг путем голосования.

Комитет по правоохранительной деятельности 14 июля рассмотрел заявление Авакова и рекомендовал народным депутатам самостоятельно определиться по поводу отставки министра внутренних дел путем голосования во время пленарного заседания в четверг. За такое решение высказались 13 членов комитета.

Аваков написал заявление 13 июля. Президент оперативно отреагировал и предложил своей фракции поставить во главе МВД их коллегу Дениса Монастырского. Ожидается, что в четверг Рада отправит Авакова в отставку, а в пятницу соберется с голосами в поддержку нового министра.

В СН заявляют, что у кадровой ротации есть поддержка во фракции власти.