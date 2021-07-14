КСУ признал конституционным закон о госязыке, фото: «Укринформ»

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Конституционный суд (КСУ) принял решение по закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Суд признал закон о госязыке конституционным. Об этом сообщает издание ZN.ua со ссылкой на информированные источники.

Также эту информацию предварительно подтверждает постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

По предварительной информации … Конституционный Суд признал оспариваемый закон соответствующим Конституции, — отметила она — Ожидаем текст решения на сайте Конституционного суда.

С представлением о проверке этого закона на соответствие Конституции в КСУ обращалась группа из 51 народного депутата.

Закон о госязыке Верховная Рада поддержала во втором чтении 25 апреля 2019 года голосами 278 народных избранников. В середине мая того же года его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Закон предусматривает, что украинский язык является главным в функционировании в госучреждениях и обществе.

В силу закон вступил 16 июля 2019 года. Законом предусматривается, что часть норм по защите украинского языка вступит в силу с задержкой — так, с 16 июля этого года украинский язык станет обязательным для распространения и демонстрирования фильмов.

Источник: ZN.ua, Ольга Совгиря