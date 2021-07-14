Адвокатам разрешили беспрепятственно встречаться с осужденными клиентами

Адвокат. Фото: istock

https://racurs.ua/n157419-advokatam-razreshili-besprepyatstvenno-vstrechatsya-s-osujdennymi-klientami.html

Ракурс

Встретиться с осужденным клиентом без препятствий теперь смогут адвокаты. Верховная Рада приняла законопроект № 2063 в редакции с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

Законопроект конкретизирует особенности встречи осужденных, подозреваемых и обвиняемых со своими адвокатами.

Теперь адвокаты смогут беспрепятственно встречаться со своими клиентами, находящимися в местах лишения воли или в СИЗО, в будни, выходные и праздничные дни с 8.00 до 20.00. Такие встречи будут обязательно фиксироваться на видеокамеру. Главным условием будет осуществление видеофиксации без записи аудио и содержания документов, которыми могут обмениваться стороны.

В СИЗО и тюрьмы будут допускаться не только адвокаты, представляющие клиента в уголовном деле, но и адвокаты в гражданских и прочих делах, в том числе, на основании доверенности.

Встреча с адвокатом состоится в обязательном порядке даже в том случае, если клиент от такой встречи отказывается. Исключение составит письменный отказ от адвоката. Также запрещено ограничивать такие встречи во времени — они могут длиться столько, сколько это необходимо сторонам.