Пугающую находку раскопали под средневековым лепрозорием в Британии

Лепрозорий. Фото: Дилетант

https://racurs.ua/n157418-pugauschuu-nahodku-raskopali-pod-srednevekovym-leprozoriem-v-britanii.html

Ракурс

Пугающую находку в Великобритании удалось обнаружить археологам. Ученые раскопали останки 12 человек под зданием, где в XII веке располагался лепрозорий, а позднее — богадельня.

Помимо костей ученые нашли фрагменты древнеримской и средневековой керамики, а также следы заброшенного акведука. Об этом сообщает BBC.

Команда археологов из Оксфорда раскопала в двух траншеях останки 12 человек в городе Эксетер на юго-западе Великобритании. В XII веке на этом месте располагалась больница для прокаженных Святой Магдалины, а позднее — богадельня. Исследователи нашли также керамику XVII—XIX вв. еков, фрагмент древнеримской черепицы от крыши, а также семь аналогичных средневековых артефактов.

Среди находок оказался и средневековый акведук, по которому, вероятно, подавалась чистая вода в больницу из долины реки Шатбрук. Однако установить, к какому временному периоду относятся человеческие останки, пока не удалось. Вероятно, эти люди были связаны или с больницей для прокаженных, или с богадельней.

Напомним, ранее мы сообщали, что сокровище в Польше удалось раскопать охотнику за сокровищами Пшемыславу Витковскому. Он нашел на кукурузном поле серебряные монеты, отчеканенные более 1 тыс. 100 лет назад.

Источник: BBC