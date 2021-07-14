Лячну знахідку розкопали під середньовічним лепрозорієм у Британії

Лепрозорій. Фото: Дилетант

https://racurs.ua/ua/n157418-lyachnu-znahidku-rozkopaly-pid-serednovichnym-leprozoriiem-u-brytaniyi.html

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Лячну знахідку у Великій Британії вдалося виявити археологам. Вчені розкопали залишки 12 осіб під будівлею, де в XII столітті розташовувався лепрозорій, а пізніше — богадільня.

Крім кісток вчені знайшли фрагменти давньоримської та середньовічної кераміки, а також сліди занедбаного акведука. Про це повідомляє BBC.

Команда археологів з Оксфорда розкопала у двох траншеях останки 12 осіб у місті Ексетер на південному заході Великої Британії. У XII столітті на цьому місці розташовувалася лікарня для прокажених Святої Магдалини, а пізніше — богадільня. Дослідники знайшли також кераміку XVII-XIX століть, фрагмент давньоримської черепиці від даху, а також сім аналогічних середньовічних артефактів.

Серед знахідок виявили й середньовічний акведук, за яким, ймовірно, подавалася чиста вода в лікарню з долини річки Шатбрук. Однак встановити, до якого часового періоду відносяться людські останки, поки не вдалося. Ймовірно, ці люди були пов’язані або з лікарнею для прокажених, або з богадільнею.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скарб у Польщі вдалося розкопати мисливцеві за скарбами Пшемиславом Вітковському. Він знайшов на кукурудзяному полі срібні монети, викарбувані понад 1 тис. 100 років тому.

Джерело: BBC