Скарб. Фото:istock

https://racurs.ua/ua/n157374-zagadkovyy-skarb-rozkopaly-v-polschi-foto.html

Ракурс

Скарб у Польщі вдалося розкопати мисливцю за скарбами Пшемиславу Вітковському. Він знайшов на кукурудзяному полі срібні монети, викарбувані понад 1 тис. 100 років тому.

Монети виявилися загадковими — село Біскупєц, поруч із яким знайшли монети, на той час не було заселеним, а прусські племена використовували арабські монети. Про це повідомляє The New York Times.

Науковці вважають, що монети можуть належати до одного з найбільш ранніх епізодів збройного вимагання в цьому регіоні. У 845 році армія вікінгів узяла в облогу Париж, а франки розплатилися з ними двома тоннами срібла, щоб уникнути руйнування міста.

За 45 кілометрів від Біскупця у вікінгів розташовувався великий торговий пост під назвою Трусо. Польські археологи вважають, що срібло від викупу потрапило туди, а потім поширилося в інші райони завдяки торгівлі.

Натомість експерти з Великої Британії вважають, що монети були викарбувані за кілька років до облоги 845 року. Вони могли бути частиною здобичі вікінгів за часів ранніх набігів на західну частину імперії, засновану Карлом Великим. Або ж це були доходи від торгівлі та регулярних набігів.

Наразі версія про те, що монети є частиною викупу за Париж, є «лише робочою гіпотезою». Детальна картина походження скарбу з’явиться після хімічного аналізу монет і повних розкопок місця, на якому їх виявили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скарби бронзового століття, яким приблизно 2 тис. 500 років, випадково знайшов чоловік на заході Швеції. Картограф Томас Карлссон обстежував ліс для свого спортивного клубу й наткнувся на знахідку, яка складається з майже 50 предметів, включно з намистами, браслетами та шпильками для одягу.

Джерело: The New York Times