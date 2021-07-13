Facebook видалив критичний допис посла України про путінський «один народ». Фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n157373-facebook-vydalyv-krytychnyy-dopys-posla-ukrayiny-pro-putinskyy-odyn-narod.html

Ракурс

Facebook видалив допис посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса через критику статті президента Росії Володимира Путіна.

Соцмережа вирішила, що допис розпалює ненависть. Про це повідомив сам посол у Facebook.

Посол долучив до нового повідомлення скриншот видаленого поста.

Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано й холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають, — написав він.

Facebook зазначив, що пост порушує правила щодо заборони мови ворожнечі та заборони заяв, коли окрема група людей описується як неповноцінна відносно інших.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Російської Федерації Володимир Путін опублікував статтю українською мовою на офіційному сайті Кремля. «Полотно» тексту присвячене тезам російської пропаганди про «історичну єдність росіян та українців».