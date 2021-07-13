Facebook удалил критический пост посла Украины о путинском «одном народе». Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/n157373-facebook-udalil-kriticheskiy-post-posla-ukrainy-o-putinskom-odnom-narode.html

Ракурс

Facebook удалил сообщение посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса из-за критики статьи, которую написал президент России Владимир Путин.

Соцсеть решила, что сообщение разжигает ненависть. Об этом сообщил сам посол в Facebook.

Посол прикрепил к новому сообщение скриншот удаленного поста.

Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают, — написал он.

Facebook отметил, что пост нарушает правила о запрете языка вражды и запрете на заявления, когда отдельная группа людей описывается как неполноценная относительно других.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин опубликовал статью на украинском языке на официальном сайте Кремля. «Полотно» текста посвящено тезисам российской пропаганды о «историческом единстве россиян и украинцев».