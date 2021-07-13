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Ракурс
Медики закрыли три пляжа популярного курорта в Одесской области. Фото: zatoka-travel.by

Медики закрыли три пляжа популярного курорта в Одесской области

13 июл 2021, 16:16
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Пляжи в Одесской области проверило Министерство здравоохранения. Оказалось, что три пляжа в курортном поселке Затока не соответствуют гигиеническим нормам.

Для проверки отобрали 139 проб с 22 официальных пляжей города Одессы и области. Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Нарушение норм касаются таких пляжей:

  • прибрежная зона района «Центральный»,
  • прибрежная зона района «Солнечный»,
  • прибрежная зона района «Лиманский».

Отметим, что в поселке Затока четыре пляжа, четвертый — это Будакская коса. Нарушений на этом пляже не было обнаружено.

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Закрытые Минздравом пляжи в Украине, данные – Минздрав

Закрытые Минздравом пляжи в Украине, данные – Минздрав

Напомним, ранее мы сообщали, что в Затоке — популярном курортном поселке Одесской области — морская вода не соответствует санитарным нормам.

Источник: Ракурс


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