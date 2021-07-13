Медики закрыли три пляжа популярного курорта в Одесской области. Фото: zatoka-travel.by

https://racurs.ua/n157372-mediki-zakryli-tri-plyaja-populyarnogo-kurorta-v-odesskoy-oblasti.html

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Пляжи в Одесской области проверило Министерство здравоохранения. Оказалось, что три пляжа в курортном поселке Затока не соответствуют гигиеническим нормам.

Для проверки отобрали 139 проб с 22 официальных пляжей города Одессы и области. Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Нарушение норм касаются таких пляжей:

прибрежная зона района «Центральный»,

прибрежная зона района «Солнечный»,

прибрежная зона района «Лиманский».

Отметим, что в поселке Затока четыре пляжа, четвертый — это Будакская коса. Нарушений на этом пляже не было обнаружено.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Затоке — популярном курортном поселке Одесской области — морская вода не соответствует санитарным нормам.