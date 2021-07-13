У собак в Израиле соберут образцы ДНК

https://racurs.ua/n157370-dnk-sobak-soberut-v-izraile-budut-opredelyat-kto-ne-ubiraet-za-pitomcami.html

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В столице Израиля Тель-Авиве власти решили прибегнуть к неожиданному способу борьбы с владельцами собак, которые не убирают за своими питомцами.

Владельцев собак обяжут сдавать образцы ДНК своих питомцев, чтобы благодаря этим данным находить нарушителей, которые не убирают за собаками отходы их жизнедеятельности. Об этом сообщает издание NewsRu.co.il.

Образцы ДНК собирать при выдаче или продлении срока действия разрешения на содержание животного.

Отмечается, что муниципальные контролеры будут проверять ДНК оставленных на улице отходов жизнедеятельности, чтобы установить собственника-нарушителя. Нарушителям придется на только заплатить штраф, который придет по почте, но и оплатить расходы на анализ ДНК.

В мэрии города утверждают, что хозяева животных ежегодно убирают с улиц около 500 тонн отходов.

Напомним, ученые считают, что уже 11 тыс. лет назад на Земле существовали не менее пяти пород собак.

Источник: NewsRu.co.il