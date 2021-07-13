Легализация каннабиса и криминализация контрабанды — Рада работает в две смены

https://racurs.ua/n157367-legalizaciya-kannabisa-i-kriminalizaciya-kontrabandy-rada-rabotaet-v-dve-smeny.html

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Верховная Рада в последнюю пленарную неделю лета собралась на внеочередное заседание.

Парламент 13 июля собрали по требованию президента, который вынес на рассмотрение нардепов пять вопросов. Все они предполагают первое чтение — предварительное рассмотрение.

Среди прочего — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Его еще называют законом о медицинском каннабисе.

Рада также предварительно рассмотрит законы о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса, изменениях по криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров и изменениях в Налоговый кодекс по поводу особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов.

Напомним, что 13 июля Рада смогла принять закон о возобновлении работы ВККСУ после представления президентом изменений и предложений к принятому ранее законопроекту.