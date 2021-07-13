Легалізація канабісу і криміналізація контрабанди — Рада працює у дві зміни

https://racurs.ua/ua/n157367-legalizaciya-kanabisu-i-kryminalizaciya-kontrabandy-rada-pracuie-u-dvi-zminy.html

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Верховна Рада в останній пленарний тиждень літа зібралася на позачергове засідання.

Парламент 13 липня зібрали на вимогу президента, який виніс на розгляд нардепів п’ять питань. Усі вони передбачають перше читання — попередній розгляд.

Серед іншого — проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Його ще називають законом про медичний канабіс.

Рада також попередньо розгляне закони про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу, зміни щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів і змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів.

Нагадаємо, що 13 липня Рада змогла ухвалити закон про відновлення роботи ВККСУ після подання президентом змін та пропозицій до прийнятого раніше закону.