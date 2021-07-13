Opel. Фото: прес-служба компанії

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Opel представив нову модель Opel Astra з фірмовим дизайном кузова та інтер'єром в абсолютно новій стилістиці.

Astra побудована на платформі EMP2. Дизайн новинки виконаний в стилі Opel Vizor, а фари об'єднані з ґратами радіатора в «візор шолома». Про це повідомляє прес-служба бренду.

Інтер'єр виконаний в стилістиці Opel Pure Panel. В авто розташована пара 10-дюймових екранів, цифрова приладова панель і мультимедіа. Замість традиційного селектора автоматичної коробки передач використаний компактний джойстик.

У перелік оснащення входять:

напівавтопілот Intelli-Drive 2.0;

комплекс камер кругового огляду Intelli-Vision;

проекційний дисплей;

адаптивний круїз-контроль.

Лінійка моторів містити 110 і 130-сильний 1,2-літровий бензиновий PureTech і 130-сильний 1,5-літровий дизель BlueHDi. Вони обидва будуть поєднуватися як з шестиступеневою механічною, так і з восьмиступеневою автоматичною коробками передач.

Перехід на нову платформу дозволив оснастити модель гібридними силовими установками. Hybrid 225 являє собою поєднання 180-сильного бензинового PureTech і 110-сильного електромотора, вбудованого в восьмиступеневу автоматичну коробку передач. Є менш потужний Hybrid 180 з 150-сильним PureTech, 110-сильним електромотором і восьмиступеневу «автоматом». Обидва гібриди мають батарею на 12,4 кВт год.

Випуск нового Opel Astra налагодять в Німеччині на заводі в Рюссельсхаймі. На європейському ринку модель з’явиться на початку 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове покоління BMW 7 series з’явиться у 2023 році. Баварська автомобільна компанія оновить шосте покоління «сімки», яка вийшла у 2015 році.