Opel презентовал авто нового поколения (ФОТО)https://racurs.ua/n157369-opel-prezentoval-avto-novogo-pokoleniya-foto.htmlРакурс
Opel представил новую модель Opel Astra с фирменным дизайном кузова и интерьером в совершенно новой стилистике.
Astra построена на платформе EMP2. Дизайн новинки выполнен в стилистике Opel Vizor, а фары объединены с решёткой радиатора в «визор шлема». Об этом сообщает пресс-служба бренда.
Интерьер выполнен в стилистике Opel Pure Panel. В авто расположена пара 10-дюймовых экранов — цифровая приборная панель и мультимедиа. Вместо традиционного селектора автоматической коробки передач использован компактный джойстик.
В перечень оснащения входят:
- полуавтопилот Intelli-Drive 2.0;
- комплекс камер кругового обзора Intelli-Vision;
- проекционный дисплей;
- адаптивный круиз-контроль.
Линейка моторов включает в себя 110- и 130-сильный 1,2-литровый бензиновый PureTech и 130-сильный 1,5-литровый дизель BlueHDi. Они оба будут сочетаться как с шестиступенчатой механической, так и с восьмиступенчатой автоматической коробками передач.
Переход на новую платформу позволил оснастить модель гибридными силовыми установками. Hybrid 225 представляет собой сочетание 180-сильного бензинового PureTech и 110-сильного электромотора, встроенного в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Есть менее мощный Hybrid 180 со 150-сильным PureTech, 110-сильным электромотором и восьмиступенчатым «автоматом». Оба гибрида имеют батарею на 12,4 кВт ч.
Выпуск нового Opel Astra наладят в Германии на заводе в Рюссельсхайме. На европейском рынке модель появится в начале 2022 года.
Напомним, ранее мы сообщали, что новое поколение BMW 7 series появится в 2023 году. Баварская автомобильная компания обновит шестое поколение «семерки», которая вышла в 2015 году.