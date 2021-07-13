Европа шагает к новой COVID-вспышки. Фото: Слово и дело

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Коронавирус в Европе набирает новые обороты — за неделю количество европейских стран со вспышкой COVID-19 удвоилось.

Новую волну заболевания зафиксировали в Великобритании, Португалии, России, Испании, Греции, Бельгии, Нидерландах и Франции. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он отметил, что в Нидерландах с конца апреля продолжался постоянный спад заболеваемости, однако за неделю заболеваемость почти вышла на пиковые значения весенней волны, увеличившись в десять раз.

Сейчас в этой стране 65% граждан получили первую дозу от коронавируса, а 39% - две дозы. Поэтому новая вспышка не слишком повлияла на показатели смертности и госпитализаций.

Показательной в этом плане в KSE считают Россию, где, в отличие от других стран-лидеров вспышки в Европе, по сравнению меньший уровень вакцинации. Сейчас РФ находится на первом месте по смертности от COVID-19 среди крупных стран Европы.

По мнению эксперта угроза для Украины в случае вспышки заключается в том, что сейчас темпы и процент вакцинированы населения страны низкие, если сравнивать со средним значением по Европе.

Среди крупных стран Европы без вспышки COVID-19 пока остаются Украина, Италия, Чехия, Германия, Швеция, Румыния и Польша. В остальных же странах Европы с населением более 10 млн человек количество новых случаев на 100 тыс. населения растет в 2−7 раз в неделю.

В частности, в Турции количество зафиксированных заражений штаммом «Дельта» за неделю выросло в три раза. Однако власть не рассматривает вариант принудительной вакцинации.

Стоит отметить, что страны Европейского Союза полностью вакцинировали против COVID-19 более 50% взрослого населения. Сейчас в ЕС хватает вакцины, чтобы привить 70% граждан.

Напомним, эксперты предполагают, что ситуация с коронавирусом в Украине может ухудшиться в конце июле. В то же время пока что показатель заболеваемости составляет 1,8%, а смертность продолжает уменьшаться.