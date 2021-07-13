Європа крокує до нового COVID-спалаху. Фото: Слово і діло

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Коронавірус у Європі набирає нових обертів — за тиждень кількість європейських країн зі спалахом COVID-19 подвоїлася.

Нову хвилю захворювання зафіксували у Великій Британії, Португалії, Росії, Іспанії, Греції, Бельгії, Нідерландах та Франції. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Він наголосив, що в Нідерландах з кінця квітня тривав постійний спад захворюваності, однак за тиждень захворюваність майже вийшла на пікові значення весняної хвилі, зрісши у десять разів.

Наразі в цій країні 65% громадян отримали першу дозу від коронавірусу, а 39% — дві дози. Через це новий спалах не надто вплинув на показники смертності та госпіталізацій.

Показовою у цьому плані в KSE вважають Росію, де, на відміну від інших країн-лідерів спалаху в Європі, порівняно менший рівень вакцинації. Наразі РФ перебуває на першому місці за смертністю від COVID-19 серед великих країн Європи.

На думку експерта загроза для України у випадку спалаху полягає в тому, що наразі темпи та відсоток провакцинованого населення країни низькі, якщо порівнювати із середнім значенням по Європі.

Серед великих країн Європи без спалаху COVID-19 поки що залишаються Україна, Італія, Чехія, Німеччина, Швеція, Румунія та Польща. У решті ж країн Європи з населенням понад 10 млн осіб кількість нових випадків на 100 тис. населення зростає у 2−7 разів на тиждень.

Зокрема в Туреччині кількість зафіксованих заражень штамом «Дельта» за тиждень втричі виросло. Однак влада не розглядає варіант примусової вакцинації.

Варто зазначити, що країни Європейського Союзу повністю вакцинували проти COVID-19 понад 50% дорослого населення. Наразі в ЄС вистачає вакцини, щоб щепити 70% громадян.

Нагадаємо, експерти припускають, що ситуація з коронавірусом в Україні може погіршитися в кінці липні. Водночас поки що показник захворюваності становить 1,8%, а смертність продовжує зменшуватися.