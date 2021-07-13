Lufthansa. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n157366-bez-paniv-ta-panyanok-v-lufthansa-obyraut-genderno-neytralne-vitannya.html

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Позбутися «панів та панянок» вирішили в німецькій авіакомпанії Lufthansa. Відтепер звертання до пасажирів будуть лише гендерно нейтральними.

Такі зміни запроваджують через гендерну чутливість, яка наростатиме в майбутньому. Про це інформує видання Bild.

Для нас важливо, щоби ми врахували всіх у нашому зверненні. Залежно від часу доби є різні варіанти, наприклад, «Шановні гості» або «Доброго ранку/дня/вечора» або «Ласкаво просимо на борт». Капітан вирішить, яке звернення буде правильним, — зазначив представник Lufthansa.

Новий регламент, зокрема, буде поширюватися на всі авіакомпанії групи, включно з авіаперевізниками Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines. Це рішення стало результатом широкої дискусії про інклюзивність у компанії.

За словами представника Lufthansa, зусилля щодо досягнення гендерно-нейтральної мови будуть стосуватися як пасажирів, так і співробітників компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чоловіки-вчителі прийшли на роботу в спідницях в Іспанії — таким чином вони долучилися до ініціативи «одяг не має гендеру» й вирішили показати, що одяг не має бути гендерно маркованим.

Джерело: Blind