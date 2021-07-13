ВООЗ уточнила дані про змішування COVID-вакцин. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n157365-vooz-utochnyla-dani-pro-zmishuvannya-covid-vakcyn.html

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Змішувати вакцини від коронавірусу розпочали деякі країни. Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) уточнила свою заяву щодо використання «коктейлю» вакцин.

Громадяни не повинні самостійно вирішувати, яку саме вакцину отримувати в якості першої дози, а потім другої. Про це заявила наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан.

Так вона прокоментувала інформацію щодо змішування препаратів проти COVID-19 від різних виробників, яку некоректно інтерпретували світові ЗМІ.

Громадяни не повинні приймати рішення самостійно, на відміну від установ охорони здоров’я, які можуть робити це, виходячи з наявних даних. Очікуються дані досліджень щодо змішувань та поєднання різних вакцин — необхідно оцінити імуногенність та безпеку, — наголосила вона.

Свамінатан застерегла людей від «купівлі вакцини» поза правилами суспільної охорони здоров’я (і в деяких випадках отримання третьої та четвертої дози самостійно).

Нагадаємо, раніше видання Reuters опублікувало інформацію із заголовком «ВООЗ застерігає від змішування і поєднання вакцин проти COVID-19».