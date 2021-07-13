ВОЗ уточнила данные о смешивании COVID-вакцин. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n157365-voz-utochnila-dannye-o-smeshivanii-covid-vakcin.html

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Смешивать вакцины от коронавируса начали некоторые страны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточнила свое заявление об использовании «коктейля» вакцин.

Граждане не должны самостоятельно решать, какую именно вакцину получать в качестве первой дозы, а затем второй. Об этом заявила научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Так она прокомментировала информацию о смешивании препаратов против COVID-19 от различных производителей, которую некорректно интерпретировали мировые СМИ.

Граждане не должны принимать решения самостоятельно, в отличие от учреждений здравоохранения, которые могут делать это, исходя из имеющихся данных. Ожидаются данные исследований по смешиванию и сочетанию различных вакцин — необходимо оценить иммуногенность и безопасность, — подчеркнула она.

Сваминатан предостерегла людей от «покупки вакцины» вне правил общественного здравоохранения (и в некоторых случаях получение третьей и четвертой дозы самостоятельно).

Напомним, ранее издание Reuters опубликовало информацию с заголовком «ВОЗ предостерегает от смешивания и сочетания вакцин против COVID-19».