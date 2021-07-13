Luthansa. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n157366-bez-gospod-i-dam-v-lufthansa-vybiraut-genderno-neytralnoe-privetstvie.html

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Избавиться от «господ и дам» решили в немецкой авиакомпании Lufthansa. Отныне обращения к пассажирам будут только гендерно-нейтральными фразами.

Такие изменения вводят из-за гендерной чувствительности, которая будет нарастать в будущем. Об этом сообщает издание Bild.

Для нас важно, чтобы мы учли всех в нашем обращении. В зависимости от времени суток есть разные варианты, например, «Уважаемые гости» или «Доброе утро/день/вечер» или «Добро пожаловать на борт». Капитан решит, какое обращение будет правильным, — отметил представитель Lufthansa.

Новый регламент, в частности, будет распространяться на все авиакомпании группы, включая авиаперевозчиков Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines. Это решение стало результатом широкой дискуссии об инклюзивности в компании.

По словам представителя Lufthansa, усилия по достижению гендерно-нейтрального языка будут касаться как пассажиров, так и сотрудников компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что мужчины-учителя пришли на работу в юбках в Испании — таким образом они присоединились к инициативе «одежда не имеет гендера» и решили показать, что одежда не должна быть гендерно маркированной.

Источник: Blind