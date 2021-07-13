У собак в Ізраїлі зберуть зразки ДНК

https://racurs.ua/ua/n157370-dnk-sobak-zberut-v-izrayili-vyznachatymut-hto-ne-prybyraie-za-vyhovancyamy.html

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У столиці Ізраїлю Тель-Авіві влада вирішила вдатися до несподіваного способу боротьби з власниками собак, які не прибирають за своїми вихованцями.

Власників собак зобов’яжуть здавати зразки ДНК своїх вихованців, щоб завдяки цим даним знаходити порушників, які не прибирають за собаками відходи їх життєдіяльності. Про це повідомляє видання NewsRu.co.il.

Зразки ДНК збиратимуть при видачі чи продовженні терміну дії дозволу на утримання тварини.

Зазначається, що муніципальні контролери перевірятимуть ДНК залишених на вулиці відходів життєдіяльності, щоб встановити власника-порушника. Порушникам доведеться на лише сплатити штраф, який надійде поштою, а й оплатити витрати на аналіз ДНК.

У мерії міста стверджують, що господарі тварин щорічно не прибирають з вулиць близько 500 тонн відходів.

Нагадаємо, учені вважають, що вже 11 тис. років тому на Землі існували щонайменше п’ять порід собак.

Джерело: NewsRu.co.il