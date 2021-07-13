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Ракурс
Медики закрили три пляжі популярного курорту на Одещині. Фото: zatoka-travel.by

Медики закрили три пляжі популярного курорту на Одещині

13 лип 2021, 16:16
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Пляжі в Одеській області перевірило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ). Виявилося, що три пляжі в курортному селищі Затока не відповідають гігієнічним нормам.

Для перевірки відібрали 139 проб з 22 офіційних пляжів міста Одеси та області. Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

Порушення норм стосуються таких пляжів:

  • прибережна зона району «Центральний»,
  • прибережна зона району «Сонячний»,
  • прибережна зона району «Лиманський».

Зазначимо, що у селищі Затока чотири пляжі, четвертий — це Будакська коса. Порушень на цьому пляжі не було виявлено.

Закриті МОЗ пляжі в Україні, дані — МОЗ

Закриті МОЗ пляжі в Україні, дані — МОЗ

Закриті МОЗ пляжі в Україні, дані — МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Затоці — популярному курортному селищі Одеської області — морська вода не відповідає санітарним нормам.

Джерело: Ракурс


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