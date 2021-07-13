Медики закрили три пляжі популярного курорту на Одещині. Фото: zatoka-travel.by

https://racurs.ua/ua/n157372-medyky-zakryly-try-plyaji-populyarnogo-kurortu-na-odeschyni.html

Ракурс

Пляжі в Одеській області перевірило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ). Виявилося, що три пляжі в курортному селищі Затока не відповідають гігієнічним нормам.

Для перевірки відібрали 139 проб з 22 офіційних пляжів міста Одеси та області. Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

Порушення норм стосуються таких пляжів:

прибережна зона району «Центральний»,

прибережна зона району «Сонячний»,

прибережна зона району «Лиманський».

Зазначимо, що у селищі Затока чотири пляжі, четвертий — це Будакська коса. Порушень на цьому пляжі не було виявлено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Затоці — популярному курортному селищі Одеської області — морська вода не відповідає санітарним нормам.