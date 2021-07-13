Монеты. Фото: istock

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Ракурс

Сокровище в Польше удалось раскопать охотнику за сокровищами Пшемыславу Витковскому. Он нашел на кукурузном поле серебряные монеты, отчеканенные более 1 тыс. 100 лет назад.

Монеты оказались загадочными — село Бискупец, рядом с которым нашли монеты, в то время не было заселенным, а прусские племена использовали арабские монеты. Об этом сообщает The New York Times.

Ученые считают, что монеты могут принадлежать к одному из самых ранних эпизодов вооруженного вымогательства в этом регионе. В 845 году армия викингов взяла в осаду Париж, а франки расплатились с ними двумя тоннами серебра, чтобы избежать разрушения города.

За 45 километров от Бискупце у викингов располагался крупный торговый пост под названием Трусо. Польские археологи считают, что серебро из выкупа попало туда, а потом распространилось в другие районы благодаря торговле.

В то же время эксперты из Великобритании считают, что монеты были отчеканены за несколько лет до осады 845 года. Они могли быть частью добычи викингов во времена ранних набегов на западную часть империи, основанную Карлом Великим. Или же это были доходы от торговли и регулярных набегов.

Теперь версия о том, что монеты являются частью выкупа Парижа, является «лишь рабочей гипотезой». Подробная картина происхождения клада появится после химического анализа монет и полных раскопок места, на котором их обнаружили.

Напомним, ранее мы сообщали, что сокровища бронзового века, которым около 2 тыс. 500 лет, случайно нашел человек на западе Швеции. Картограф Томас Карлссон обследовал лес для своего спортивного клуба и наткнулся на находку, которая состоит из почти 50 предметов, включая ожерелья, браслеты и булавки для одежды.

Источник: The New York Times