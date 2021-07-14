Адвокатам дозволили безперешкодно зустрічатися з засудженими клієнтами

Адвокат. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n157419-advokatam-dozvolyly-bezpereshkodno-zustrichatysya-z-zasudjenymy-kliientamy.html

Ракурс

Зустрітися з засудженим клієнтом без перешкод тепер зможуть адвокати. Верховна Рада ухвалила законопроект № 2063 в редакції з пропозиціями президента України Володимира Зеленського.

Законопроект конкретизує особливості зустрічі засуджених, підозрюваних і обвинувачених зі своїми адвокатами.

Тепер адвокати зможуть безперешкодно зустрічатися зі своїми клієнтами, що перебувають у місцях позбавлення волі або в СІЗО, у будні, вихідні та святкові дні з 8.00 до 20.00. Такі зустрічі будуть обов’язково фіксуватися на відеокамеру. Головною умовою буде здійснення відеофіксації без запису аудіо та змісту документів, якими можуть обмінюватися сторони.

У СІЗО і в’язниці будуть допускатися не тільки адвокати, що представляють клієнта в кримінальній справі, а й адвокати в цивільних та інших справах, зокрема, на підставі довіреності.

Зустріч з адвокатом відбудеться в обов’язковому порядку навіть у тому випадку, якщо клієнт від такої зустрічі відмовляється. Виняток складе письмову відмову від адвоката. Також заборонено обмежувати такі зустрічі в часі — вони можуть тривати стільки, скільки це необхідно сторонам.