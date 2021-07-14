КСУ визнав конституційним мовний закон, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n157420-movnyy-zakon-ksu-uhvalyv-rishennya-schodo-vidpovidnosti-konstytuciyi.html

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Конституційний суд (КСУ) ухвалив рішення щодо закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Суд визнав мовний закон конституційним. Про це повідомляє видання ZN.ua з посиланням на інформовані джерела.

Також цю інформацію попередньо підтверджує постійний представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

За попередньою інформацією … Конституційний Суд визнав оскаржуваний закон таким, що відповідає Конституції, — зазначила вона — Очікуємо на текст рішення на сайті Конституційного суду.

З поданням щодо перевірки цього закону на відповідність Конституції до КСУ зверталася група з 51 народного депутата.

Мовний закон Верховна Рада підтримала у другому читанні 25 квітня 2019 року голосами 278 народних обранців. У середині травня того ж року його підписав п’ятий президент України Петро Порошенко.

Закон встановлює, що українська мова є головною у функціонуванні в держустановах і суспільстві.

Чинності закон набув 16 липня 2019 року. Законом передбачається, що частина норм щодо захисту української мови набуде чинності із затримкою — так, з 16 липня цього року українська мова стане обов’язковою для поширення та демонстрування фільмів.

Джерело: ZN.ua, Ольга Совгиря