Комітет Ради не наважився схвалити відставку Авакова, фото — УП

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Рішення за відставку Арсена Авакова з посади очільника Міністерства внутрішніх справ народні депутати 15 липня ухвалюватимуть в пленарній залі без урахування рішення профільного комітету парламенту.

Це питання за рекомендацією правоохоронного комітету Ради вирішать на пленарному засіданні у четвер шляхом голосування.

Комітет з правоохоронної діяльності розглянув заяву про відставку Авакова і рекомендував народним депутатам визначитися із відставкою міністра внутрішніх справ шляхом голосування під час пленарного засідання у четвер. За таке рішення висловилися 13 членів комітету.

Аваков написав заяву 13 липня. Президент оперативно відреагував і запропонував своїй фракції поставити на чолі МВС їхнього колегу Дениса Монастирського. Очікується, що у четвер Рада відправить Авакова у відставку, а у п’ятницю збереться з голосами на підтримку нового міністра. В СН заявляють, що кадрова ротація має підтримку у фракції влади.