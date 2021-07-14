Монастирський. Фото: ЛІГА

https://racurs.ua/ua/n157428-kandydat-zelenskogo-na-posadu-avakova-shvalyv-dysertaciu-kyvy-dokument.html

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Денис Монастирський, якого пропонують на посаду міністра внутрішніх справ, написав позитивний відгук на дисертацію нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» (ОПЗЖ) Іллі Киви.

Відповідний документ оприлюднило «Дзеркало тижня».

Як повідомляє видання, цей документ свідчить про те, що Денис Монастирський — людина команди чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який робив усе необхідне, аби наближеному до нього депутату Іллі Киві знайти місце в лавах ОПЗЖ. Тому Денис Монастирський активно підтримує таку саму політику, та схвально реагує на скандальну дисертацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рішення за відставку Арсена Авакова з посади очільника Міністерства внутрішніх справ народні депутати 15 липня ухвалюватимуть у пленарній залі без урахування рішення профільного комітету парламенту.

Джерело: Дзеркало тижня