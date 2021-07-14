Важкопоранених на фронті привезли в Харків, на Донбасі загинув досвідчений боєць

Важкопоранених на фронті привезли в Харків, на Донбасі загинув досвідчений боєцьhttps://racurs.ua/ua/n157431-vajkoporanenyh-na-fronti-pryvezly-v-harkiv-na-donbasi-zagynuv-dosvidchenyy-boiec.htmlРакурс
У Харків до шпиталю привезли українських військових, які вчора, 13 липня, ввечері на Луганщині були важкопоранені в результаті здійсненого російського-терористичним військами обстрілу.
Про це на брифінгу повідомив провідний хірург Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов, повідомляє агентство «Укрінформ».
Всього госпіталізували чотирьох військових:
- стан трьох оцінюється як середньої важкості -, вони отримали акубаротравму та чисельні осколкові поранення м’яких тканин кінцівок, загрози життю немає;
- четвертий поранений — у важкому стані на штучній вентиляції легенів.
В нього важке поєднане поранення шиї, грудної клітки з важким масивним ушкодженням лівої легені з наявністю декількох осколків і осколкове поранення нижніх кінцівок із вогнепальним переломом малогомілкової кістки, — повідомив Шипілов.
За його словами, тяжкопораненому проводять оперативне втручання — вже видалили два великі осколки з лівої легені, на черзі — видалення осколка з шиї та обробка на нижній кінцівці.
Трьом іншим пораненим надали допомогу в Сєвєродонецьку, у харківському шпиталі їм проводять перев’язки. В одного з них черепно-мозкова травма з пошкодженням слухового апарату.
На жаль, Україна 13 липня також втратила одного військового — в результаті здійсненого бойовиками обстрілу загинув боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка Андрій Бєляєв. Про це повідомляє видання «Новинарня».
Беляєв, не дожив чотири дні до 39-річчя (народився 17 липня 1982 року).
Зазначається, що він мав позивний «Бєлий». На війні з 2014 року, до ЗСУ прийшов добровольцем, кілька разів перепідписував контракт.
Досвідчений воїн. Сам першим ішов вперед, першим стріляв, брав на себе відповідальність. Був прикладом для багатьох на війні, — розповіли побратими загиблого військового.
У загиблого залишилися дружина, троє дітей (від іншого шлюбу) та старенька мама.
Джерело: «Укрінформ», «Новинарня»