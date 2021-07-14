Важкопоранених на фронті привезли в Харків, на Донбасі загинув досвідчений боєць

Четверо українських військових отримали поранення в результаті артобстрілу ввечері 13 липня, фото: «Суспільне»

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У Харків до шпиталю привезли українських військових, які вчора, 13 липня, ввечері на Луганщині були важкопоранені в результаті здійсненого російського-терористичним військами обстрілу.

Про це на брифінгу повідомив провідний хірург Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов, повідомляє агентство «Укрінформ».

Всього госпіталізували чотирьох військових:

стан трьох оцінюється як середньої важкості -, вони отримали акубаротравму та чисельні осколкові поранення м’яких тканин кінцівок, загрози життю немає;

четвертий поранений — у важкому стані на штучній вентиляції легенів.

В нього важке поєднане поранення шиї, грудної клітки з важким масивним ушкодженням лівої легені з наявністю декількох осколків і осколкове поранення нижніх кінцівок із вогнепальним переломом малогомілкової кістки, — повідомив Шипілов.

За його словами, тяжкопораненому проводять оперативне втручання — вже видалили два великі осколки з лівої легені, на черзі — видалення осколка з шиї та обробка на нижній кінцівці.

Трьом іншим пораненим надали допомогу в Сєвєродонецьку, у харківському шпиталі їм проводять перев’язки. В одного з них черепно-мозкова травма з пошкодженням слухового апарату.

На жаль, Україна 13 липня також втратила одного військового — в результаті здійсненого бойовиками обстрілу загинув боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка Андрій Бєляєв. Про це повідомляє видання «Новинарня».

Беляєв, не дожив чотири дні до 39-річчя (народився 17 липня 1982 року).

Зазначається, що він мав позивний «Бєлий». На війні з 2014 року, до ЗСУ прийшов добровольцем, кілька разів перепідписував контракт.

Досвідчений воїн. Сам першим ішов вперед, першим стріляв, брав на себе відповідальність. Був прикладом для багатьох на війні, — розповіли побратими загиблого військового.

У загиблого залишилися дружина, троє дітей (від іншого шлюбу) та старенька мама.

Джерело: «Укрінформ», «Новинарня»