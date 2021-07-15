МИД прокомментировал “сближение” Украины с Китаем

https://racurs.ua/n157477-mid-prokommentiroval-sblijenie-ukrainy-s-kitaem.html

Ракурс

Сближение Украины с Китаем на фоне сообщений о подписании межправительственного соглашения о реализации проектов в области строительства инфраструктуры и заявлений представителей «Слуги народа» о намерении брать пример с Коммунистической партии Китая, прокомментировало Министерство иностранных дел в ответ на запрос «Ракурса».

В двусторонних отношениях с иностранными государствами Украина неуклонно руководствуется принципами обеспечения национальных интересов, взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, а также невмешательства во внутренние дела друг друга. Для Украины ключевым вопросом международной повестки дня остается противодействие российской гибридной агрессии, — указали в МИД.

Кроме этого, в ведомстве Дмитрия Кулебы отметили, что двусторонние соглашения Украины не касаются и «не направлены против третьих стран и не выходят за рамки международного и национального законодательства».

Также «Ракурс» поинтересовался у внешнеполитического ведомства, как реагирует МИД Украины на нарратив, присутствующий в китайских государственных СМИ о подписании Киевом соглашения об инфраструктурных инвестициях, чтобы «избавиться от зависимости Запада». Однако дипломаты оставили этот вопрос без ответа. Не отреагировали они и на вопрос, обращались ли к МИД за разъяснениями представители стран-партнеров Украины, в частности США и стран-членов ЕС, после публикации в СМИ Китая новостей о выходе Украины из совместного заявления в ООН о геноциде уйгурского народа, а также интервью главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о намерении наследовать Коммунистическую партию Китая. МИД также решил не раскрывать официальную позицию Украины в вопросе геноцида уйгурского народа властями Китая.

Напомним, государственное СМИ Китая Xinhua News Agency 26 июня и 27 июня 2021 года опубликовало новости о том, что Постоянное представительство Украины при ООН заявило о выходе Украины из совместного заявления по вопросу Синьцзян-Уйгурского автономного района (об осуждении геноцида уйгурского народа).