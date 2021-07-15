МЗС прокоментувало “зближення” України з Китаєм

https://racurs.ua/ua/n157477-mzs-prokomentuvalo-zblyjennya-ukrayiny-z-kytaiem.html

Ракурс

Зближення України з Китаєм на тлі повідомлень про підписання міжурядової угоди щодо реалізації проектів в галузі будівництва інфраструктури та заяв представників «Слуги народу» про намір брати приклад з Комуністичної партії Китаю, прокоментувало Міністерство закордонних справ у відповідь на запит «Ракурсу».

У двосторонніх відносинах із іноземними державами Україна неухильно керується принципами забезпечення національних інтересів, взаємної поваги суверенітету і територіальної цілісності, а також невтручання у внутрішні справи одна одної. Для України ключовим питанням міжнародного порядку денного залишається протидія російській гібридній агресії, — вказали в МЗС.

Окрім цього, у відомстві Дмитра Кулеби зазначили, що двосторонні угоди України не стосуються і «не спрямовані проти третіх країн й не виходять за рамки міжнародного і національного законодавства».

Також «Ракурс» поцікавився у зовнішньополітичного відомства, чи заперечило МЗС України наратив, присутній у китайських державних ЗМІ щодо підписання Києвом угоди про інфраструктурні інвестиції, аби «позбутися залежності Заходу». Проте дипломати залишили це питання без відповіді. Не відреагували вони й на запитання, чи зверталися до МЗС України за поясненнями представники країн-партнерів України, зокрема США та країн-членів ЄС, після публікації у ЗМІ Китаю новин про вихід України зі спільної заяви в ООН щодо геноциду уйгурського народу, а також інтерв’ю очільника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про намір наслідувати Комуністичну партію Китаю. МЗС також вирішило не окреслювати офіційну позицію України щодо питання геноциду уйгурського народу владою Китаю.

Нагадаємо, державне ЗМІ Китаю Xinhua News Agency 26 червня та 27 червня 2021 року опублікувало новини про те, що Постійне представництво України при ООН заявило про вихід України зі спільної заяви з питання Сіньцзян-Уйгурського автономного району (щодо засудження геноциду уйгурського народу).