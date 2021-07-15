Окупанти скликають в Севастополі «Антикримську платформу»

Окупанти скликають в Севастополы "Антикримську платформу", фото — Армія-інформ

https://racurs.ua/ua/n157475-okupanty-sklykaut-v-sevastopoli-antykrymsku-platformu.html

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Російські окупанти Криму скликають спеціальний захід задля нейтралізації впливу «Кримської платформи».

За місяць до саміту, метою якого є повернення тематики окупованого півострова в міжнародний порядок денний, в Севастополі відбудеться організована Інститутом країн СНД і його севастопольською філією науково-практична конференція «Кримська реальність Росії проти „кримської міфології“ України».

Росіяни повідомили, що зберуть 27 липня своїх аналітиків та істориків.

Прес-служба цієї акції окупантів прямо заявила, що вона відбувається на противагу саміту «Кримська платформа», яка відбудеться 23 серпня в Києві. В російському Інституті країн СНД назвали мету «Кримської платформи» так: «привернення уваги недругів Росії до питань, пов’язаних з поверненням Криму і Севастополя в рідну гавань».

Експертів окупантів зберуть в Севастополі, щоб «розвінчати домисли, інсинуації і відверту брехню щодо минулого, сьогодення і майбутнього російського Криму». Декілька днів вони розмовлятимуть про історію Криму і «легітимність» референдуму 2014 року.

ZN.UA повідомляє, що на російську конференцію запросили голова «Російської громади Криму» Сергія Цекова, постійний представника Криму при президенті РФ Георгія Мурадова, перших осіб російської окупаційної влади на півострові.

Представники російської влади називають «Кримську платформу» недружнім щодо РФ кроком і прямим зазіханням на її територіальну цілісність. Кремль всілякими засобами намагається дискредитувати цей захід.

На «Кримську платформу» Київ запросив декілька десятків провідних світових політиків та аналітиків.