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Ракурс
Село Голобородька під сміх нардепів перейменувала Рада

Село Голобородька під сміх нардепів перейменувала Рада (ВІДЕО)

15 лип 2021, 16:00
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Село Голобородька під сміх нардепів перейменувала Верховна Рада в ході пленарного засідання 15 липня. Нова назва населеного пункту, розташованого на території Лубенського району Полтавської області — Новоселівка.

Під час оголошення спікером парламенту Дмитром Разумковим села Голобородька депутати почали гучно сміятися. Як відомо, в Україні за кілька років до останніх президентських виборів на телеканалі «1+1» демонстрували комедійний політичний серіал «Слуга народу», де йшлося про історію обрання главою держави вчителя історії Василя Голобородька, котрого зіграв Володимир Зеленський. Згодом він став президентом України.

Сьогодні ж за постанову про перейменування села Голобородька з реєстраційним номером 5570 проголосувало 320 депутатів.

Також парламент перейменував села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області на село Кіданч.

Джерело: Ракурс


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