Село Голобородько под смех нардепов переименовала Рада

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Ракурс

Село Голобородько под смех нардепов переименовала Верховная Рада в ходе пленарного заседания 15 июля. Новое название населенного пункта, расположенного на территории Лубенского района Полтавской области — Новоселовка.

Во время объявления спикером парламента Дмитрием Разумковым села Голобородько депутаты начали громко смеяться. Как известно, в Украине за несколько лет до последних президентских выборов телеканал «1+1» демонстрировал комедийный политический сериал «Слуга народа», где речь шла об истории избрания главой государства учителя истории Василия Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский. Впоследствии он стал президентом Украины.

Сегодня же за постановление о переименовании села Голобородько с регистрационным номером 5570 проголосовали 320 депутатов.

Также парламент переименовал села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области на село Киданч.