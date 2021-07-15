Языковой закон. Фото: glavcom

https://racurs.ua/n157473-ukrainskogo-budet-bolshe-chto-predusmatrivaet-novyy-etap-yazykovogo-zakona.html

Ракурс

Языковой закон в Украине переходит к новому этапу. 16 июля 2021 года вступают в силу нормы, которые расширят использование украинского языка.

Государственный язык будет обязательным для сферы культуры и развлечений, туристической сферы, книгоиздания, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Также языковой омбудсмен поддержал решение бюджетного комитета и отдельных народных депутатов Украины, которые отказались вносить изменения в законопроект № 5551−2.

Правки предусматривали выведение сферы телевидения и радиовещания из-под действия языкового закона, отмену штрафов за нарушение закона и экзаменов для государственных служащих, а также возвращение русского языка в образование.

Призываю народных депутатов Украины держаться государственной позиции и в дальнейшем. Давайте создавать лучшие возможности для развития украинского языка! — подчеркнул Кремень.

16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая сыграла чрезвычайно важную историческую роль в обретении независимости. Этот документ стал политико-правовой основой Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

16 июля 2021 года исполняется ровно два года вступления в силу закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он также играет чрезвычайно важную роль в укреплении украинского независимого государства.

Напомним, 14 июля провалилась очередная попытка изменить языковой закон. Все правки, направленные на нивелирование использования украинского языка, отозвали их авторы из бюджетного закона № 5551−2.