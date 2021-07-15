Вертолет Black Hawk аварийно сел на трассу в центре Бухареста, фото — Aeronews

https://racurs.ua/n157472-vertolet-black-hawk-avariyno-sel-na-trassu-v-buhareste-video-prizemleniya.html

Ракурс

Вертолет Вооруженных сил США 15 июля совершил аварийную посадку в центре Бухареста. Американским пилотам пришлось садиться на один из центральных проспектов столицы Румынии.

Боевой Black Hawk приземлился на площади Шарля де Голля. Это произошло во время репетиции Дня авиации, который отмечается в Румынии 20 июля.

Портал Aeronews показал видео аварийной посадки. Большая группа вертолетов летела над Бухарестом. В какой-то момент один из них начал резко снижаться, впрочем, пилот не потерял управление, а плавно сел на дорогу.

По дороге винты вертолета срезали ветви деревьев и несколько уличных светильников.

Кроме поваленных столбов, на кадрах можно увидеть поврежденный фургон. Другое авто повредила упавшая опора ЛЭП. Жертв нет, но военные Румынии отменили все полеты ко Дню авиации. Церемония ограничится только возложением венков к памятнику авиаторам.

Black Hawk поднимут на прицеп и привезут на исследование на военную базу, сообщает Digi24.

Президент Румынии Клаус Иоаннис также должен был присутствовать на церемонии 20 июля.