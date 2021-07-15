Продавать лекарства детям запретили в Украине – принят закон. Фото: apnews.com.ua

https://racurs.ua/n157471-prodavat-lekarstva-detyam-zapretili-v-ukraine-prinyat-zakon.html

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Закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет во втором чтении и в целом поддержала Верховная Рада.

Законопроект № 5122 поддержал 341 народный депутат. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

Как говорится в пояснительной записке, таким запретом хотят предотвратить случаи самоубийства среди детей. Только в Киеве за последние два года зафиксировали 60 попыток детских самоубийств, в частности с начала 2021 года зарегистрировали 25 случаев.

Второй по распространенности способ самоубийства — использование лекарств. Если в провизора возникнет сомнение относительно возраста покупателя, он должен требовать предъявления документа, который его свидетельствует.

Также в Украине могут ввести штраф за продажу лекарств детям. За соответствующий законопроект депутаты уже проголосовали в первом чтении, а 15 июля к нему добавили правки перед вторым чтением.

Напомним, зимой в Киевской области две ученицы седьмого класса выпили по 40 таблеток «Дротаверина», в результате чего одна из девочек умерла.