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Ракурс
Продавати ліки дітям заборонили в Україні – ухвалено закон. Фото: apnews.com.ua

Продавати ліки дітям заборонили в Україні — ухвалено закон

15 лип 2021, 15:13
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Закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років у другому читанні та в цілому підтримала Верховна Рада.

Законопроект № 5122 підтримав 341 народний депутат. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Як йдеться у пояснювальній записці, такою забороною хочуть запобігти випадкам самогубства серед дітей. Лише у Києві за останні два роки зафіксували 60 спроб дитячих самогубств, зокрема з початку 2021 року зареєстрували 25 випадків.

Другий за поширеністю спосіб самогубства — використання ліків. Якщо в провізора виникне сумнів щодо віку покупця, він має вимагати пред’явлення документа, що його засвідчує.

Також в Україні можуть запровадити штраф за продаж ліків дітям. За відповідний законопроект депутати вже проголосували у першому читанні, а 15 липня до нього додали правки перед другим читанням.

Нагадаємо, взимку на Київщині дві учениці сьомого класу випили по 40 таблеток «Дротаверину», внаслідок чого одна з дівчат померла.

Джерело: Ракурс


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