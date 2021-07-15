Вакцину Pfizer завезли до Одеси — де прищепитися. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n157470-vakcynu-pfizer-zavezly-do-odesy-de-pryschepytysya.html

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Pfizer в Одесі з’явився у всіх пунктах вакцинації. Відтепер записатися на вакцинацію від коронавірусу цією вакциною можна починаючи з 18 липня.

У неділю в Одесі працюватимуть одразу дев’ять пунктів масової вакцинації, вони працюватимуть із 9.00 ранку до 18.00 вечора.

Прищепитися можна в таких пунктах:

пров. Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky;

вул. С. Палія, 93а, ТРЦ «Сім'я», 2 поверх;

вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3 поверх);

вул. Левітана, 62, поліклініка № 20;

вул. Житомирська, 2, ЦПМСД № 10;

вул. Болгарська, 38, КДЦ МКЛ № 1;

вул. Ільфа та Петрова, 15-а, школа № 72;

вул. Ген. Петрова, 34, школа № 53;

вул. Балківська, 42, школа № 5.

У центрі вакцинації будуть пропонувати дві вакцини на вибір — CoronaVac (Sinovac, Китай) і Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Підтвердження запису буде відправлено в смс. Його потрібно показати при вході разом із паспортом та ідентифікаційним кодом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина Pfizer вже використовується в центрах масової вакцинації в Україні. Під час доставлення препаратів до регіонів були зафіксовані порушення, через що вакцина зіпсувалася в дорозі.